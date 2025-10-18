Dans l’ombre la lumière Place d’Armes Cuisery

Place d’Armes Le Palace Cuisery Saône-et-Loire

Début : 2025-10-18 20:30:00

2025-10-18

Une prise de parole poétique et sensible de Khaled Miloudi, accompagné au piano par Raphaël Goldman.

C’est le récit de la détention de Khaled, qui a vécu 22 ans en prison. Une vie que les mots ont sauvé.

Désormais, il s’en empare pour nous raconter son histoire Dans l’ombre, la lumière.

A travers sa poésie douloureuse et passionnée, au gré des notes faisant écho à ses mots, Khaled Miloudi nous raconte son histoire Dans l’ombre, la lumière.

Si l’art m’est nécessaire, c’est qu’il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis, au niveau de tous Albert Camus. .

Place d’Armes Le Palace Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 40 11 76 mairie-cuisery@wanadoo.fr

