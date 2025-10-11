Dans l’ombre, la lumière Médiathèque de Louhans Louhans

Dans l’ombre, la lumière

Médiathèque de Louhans Avenue du 8 mai 1945 Louhans Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Gratuit

2025-10-11 16:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Dans l’ombre, la lumière.

Khaled Miloudi Cie Pièces & Main d’Oeuvre

Ancien braqueur, Khaled Miloudi a passé plus de 22 ans en prison.

À travers sa poésie douloureuse et passionnée, il raconte son histoire, celle de la violence subie, puis répercutée avec la fougue et l’éclat de ceux qui sont fous de vivre, fous d’être sauvés et qui s’engagent dans la vie comme on s’engage sur un champ de bataille. Au milieu de sa détention mortifère, dans le désespoir et la douleur d’être loin de ses enfants, les mots ont fait irruption Ils ont jailli comme un cri . Les mots lui ont sauvé la vie. Son code d’honneur exige qu’il reconnaisse ce qu’il leur doit.

Alors, il s’attelle à l’écriture depuis sa cellule où il se met à rédiger son autobiographie, sans complaisance.

Les couleurs de l’ombre édité en 2022 chez Équateurs.

Lectures et échanges avec le public (à partir de 12 ans). .

Médiathèque de Louhans Avenue du 8 mai 1945 Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 75 31 88 bibli.louhans@blintercom.fr

