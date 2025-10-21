Dans l’univers des artistes japonais Centre Paris’ Anim Binet PARIS
Dans l’univers des artistes japonais Centre Paris’ Anim Binet PARIS mardi 21 octobre 2025.
Les enfants vont découvrir les créations de plusieurs artistes japonais contemporains, et vont ensuite pour eux-mêmes devenir artistes lors de ce stage de dessin, découpage et collage.
Stage de 4 jours (2h/jour) pour enfants de 7 à 10 ans
Stage d’arts plastiques autour du travail des artistes Takashi Murakami et Yayoi Kusama.
Du mardi 21 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h00
payant
21,60 euros.
Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-21T19:00:00+02:00
fin : 2025-10-24T21:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-21T16:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T16:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T16:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00
Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS
https://www.animactisce.org/stage/4483/16-stage-dans-l-univers-des-artistes-japonais.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/