Dans l’univers des artistes japonais Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Dans l’univers des artistes japonais Centre Paris’ Anim Binet PARIS mardi 21 octobre 2025.

Les enfants vont découvrir les créations de plusieurs artistes japonais contemporains, et vont ensuite pour eux-mêmes devenir artistes lors de ce stage de dessin, découpage et collage.

Stage de 4 jours (2h/jour) pour enfants de 7 à 10 ans

Stage d’arts plastiques autour du travail des artistes Takashi Murakami et Yayoi Kusama.

Du mardi 21 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 18h00

payant

21,60 euros.

Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-21T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-21T16:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00;2025-10-22T16:00:00+02:00_2025-10-22T18:00:00+02:00;2025-10-23T16:00:00+02:00_2025-10-23T18:00:00+02:00;2025-10-24T16:00:00+02:00_2025-10-24T18:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.animactisce.org/stage/4483/16-stage-dans-l-univers-des-artistes-japonais.htm?centre=14 +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/