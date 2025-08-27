Dans ma cabane Parc en fête au Louvre-Lens Lens

Dans ma cabane Parc en fête au Louvre-Lens Lens mercredi 27 août 2025.

Dans ma cabane Parc en fête au Louvre-Lens

99 rue Paul Bert Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Dans le cadre des festivités organisées pour l’événement Parc en fête

Dans le parc, chacune et chacun retrouve son âme d’enfant. Qui n’a pas déjà rêvé de cabanes, refuges ou autres abris ? .

99 rue Paul Bert Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 18 62 62 info@louvrelens.fr

English :

As part of the festivities organized for the Parc en fête event

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten für die Veranstaltung Park in Party

Italiano :

Nell’ambito dei festeggiamenti organizzati in occasione dell’evento Parc en fête

Espanol :

En el marco de las festividades organizadas con motivo de Parc en fête

L’événement Dans ma cabane Parc en fête au Louvre-Lens Lens a été mis à jour le 2025-07-02 par Office de Tourisme de Lens-Liévin