Dans ma Fusée Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-10 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 99

Dans le cadre du festival De la Terre aux Étoiles. Spectacle par la compagnie La Lune Rousse.Ma fusée, c’est une machine magique pour me promener dans l’univers. C’est ma maison. C’est mon corps. Ce n’est pas grand, mais c’est un vrai monde qui vit et qui fait du bruit ! Un spectacle-voyage pour les petits, à la découverte de soi.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/