DANS MA PETITE MAISON – LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE Biarritz

DANS MA PETITE MAISON Début : 2025-12-03 à 16:00. Tarif : – euros.

Dans ma petite maisondes contes pour les 3 à 5 ans, suivis de la découverte des albums de la séanceToc, toc, souris es-tu là ? Et escargot, dis-moi ce que tu portes sur ton dos !Venez découvrir les habitats drôles et inattendus de nos amis les animaux !Imaginée et concoctée autour de beaux albums jeunesse, un conte pour profiter d’un moment privilégié en famille. Comptines et jeux de doigts ponctuent la lecture à voix haute, quand le conte rime avec plaisir !

LE PETIT BIJOU CAFE THEATRE 5 AVENUE DE LA MARNE 64200 Biarritz 64