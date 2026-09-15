Dans ma Piscine Concarneau
samedi 3 octobre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Dans ma Piscine
Ecole du Dorlett Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Jonglage Sub aquatique.
Dans un aquarium hexagonal de 2m de haut sur 2m de large, un jongleur fabrique des objets éphémères et étranges
auxquels il donne vie en les manipulant sous l’eau. Un combat inutile contre la gravité et le manque d’air, gagné seulement pour le temps d’un numéro.
Les objets tombent, nous tombons, nous devons respirer ou sinon nous mourons, mais dans le peu de temps que dure le
spectacle, rien de tout cela ne sera vrai.
Un spectacle hypnotique d’une poésie rare. À travers des numéros d’une grande simplicité, tout du moins apparemment,
Éric Longequel interroge, tout en finesse, notre rapport au spectaculaire.
Création et interprétation : Éric Longequel
Buvette et petite restauration sur place, en partenariat avec l’APE de l’école du Dorlett
Tout public
Durée : 40 minutes .
Ecole du Dorlett Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 36 43
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English :
L’événement Dans ma Piscine Concarneau a été mis à jour le 2026-09-04 par OTC CCA
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