Dans ma valise pour les fêtes Étrépagny

Dans ma valise pour les fêtes

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Que faire de ses journées si le temps n’est pas clément ? Quoi commander au Père Noël ? Comment passer un bon réveillon ?

Mercredi 17 décembre

La Ludo-médiathèque vous propose une sélection d’albums et de jeux pour enfants qui pourront vous inspirer dans vos commandes ou pour vos emprunts de dernière minute.

Vendredi 19 décembre

Découvrez des livres et des jeux avec la possibilité de repartir avec pour les vacances.

Si vous souhaitez manger sur place, vous pouvez amener votre repas. .

