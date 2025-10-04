Dans mes livres il y a … Bibliothèque municipale Villemoirieu

Dans mes livres il y a … Bibliothèque municipale Villemoirieu samedi 4 octobre 2025.

Dans mes livres il y a … Samedi 4 octobre, 10h30 Bibliothèque municipale Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Découverte interactive de l’exposition « Dans mes livres il y a » de Corinne Dreyfuss.

Les plus petits (0 à 3 ans) pourront partir à la découverte sensorielle des livres de cette autrice-illustratrice.

Mémory géant, cherche et trouve, balles …

Bibliothèque municipale Rue Lamartine 38460 Villemoirieu Villemoirieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474278883 https://www.bibliotheque-villemoirieu.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheque@villemoirieu.com »}]

Découverte interactive de l’exposition « Dans mes livres il y a » de Corinne Dreyfuss.

bibliothèque de Villemoirieu