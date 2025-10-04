Dans mes livres il y a … Bibliothèque municipale Villemoirieu
Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00
Découverte interactive de l’exposition « Dans mes livres il y a » de Corinne Dreyfuss.
Les plus petits (0 à 3 ans) pourront partir à la découverte sensorielle des livres de cette autrice-illustratrice.
Mémory géant, cherche et trouve, balles …
Bibliothèque municipale Rue Lamartine 38460 Villemoirieu Villemoirieu 38460 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474278883 https://www.bibliotheque-villemoirieu.fr/ bibliotheque@villemoirieu.com
