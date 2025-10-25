Dans mon jardin Salle Saint-Louis Beaulieu-sur-Layon

Salle Saint-Louis 14, rue du Moulin des Cinq Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Début : 2025-10-25 10:30:00

fin : 2025-10-25 11:00:00

2025-10-25

Spectacle pour les tout-petits

Un petit théâtre d’objets de la Cie Fénémone où les enfants explorent un jardin …

Chansons, imagier, comptines, petites bêtes qui s’animent…pour évoquer l’univers de l’enfance et le tout-petit qui grandit.

Spectacle proposé avec le soutien du Bibliopôle .

Salle Saint-Louis 14, rue du Moulin des Cinq Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 54 67 43

English :

Show for toddlers

German :

Aufführung für die Allerkleinsten

Italiano :

Spettacolo per bambini

Espanol :

Espectáculo para niños pequeños

