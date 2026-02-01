Dans mon jardin imaginaire : textes et dessins Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris

En décembre 2025, dans le cadre d’un partenariat entre la bibliothèque, le centre Pauline Roland et la Maison de la Poésie, Mlle Yo, artiste illustratrice et Marianne Rötig, autrice ont proposé des ateliers autour du thème des jardins imaginaires au CHRS Pauline Roland.

Cette exposition vous propose de découvrir les oeuvres réalisées pendant ces ateliers

Ces ateliers font partie du Contrat Territoire Lecture avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris et la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile de France

atelier dessin Mlle Yo ; Crédits : Mlle Yo

atelier mon jardin imaginaire ; Crédits : Mlle Yo

Des ateliers de dessin et d’écriture ont eu lieu au mois de décembre 2025 au centre Pauline Roland

Du jeudi 12 février 2026 au mercredi 04 mars 2026 :

gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Tout public.

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

