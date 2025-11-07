DANS SES YEUX Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine

DANS SES YEUX Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine vendredi 7 novembre 2025.

DANS SES YEUX 7 – 9 novembre Théâtre El Duende Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T20:00:00 – 2025-11-07T21:20:00

Fin : 2025-11-09T20:00:00 – 2025-11-09T21:20:00

Iris revient chez ses parents.

Dix ans plus tôt, son frère et elle étaient adolescents.

Il y a eu un événement. Elle est partie. Il est mort.

Nous sommes dix ans plus tard, et soudain elle sonne.

Qui sait exactement quoi ?

Ils mènent tous une enquête car aucun, pas même elle ne détient

toutes les clefs.

Est-ce que la vérité peut réparer ? Quels liens peuvent se retisser ?

Au milieu d’eux, le fantôme du frère, pas du tout chargé de sa propre

tragédie, s’amuse, les aiguille, les perd, tel un fantôme japonais.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cie.sudlointain1@gmail.com »}]

SUD LOINTAIN – Heidi-Éva Clavier Transmission Secret

Laurent Delisle