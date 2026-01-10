Dans ta face ! Place Saint-Germain Auxerre
Dans ta face ! Place Saint-Germain Auxerre samedi 14 février 2026.
Dans ta face !
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Osez affronter le regard et le coup de crayon sans pitié du caricaturiste Métal dans un face à face dessiné, en solo ou en duo à l’occasion de la St-Valentin.
Samedi 14 février, en continu de 14h à 17h Tout public Gratuit. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dans ta face !
L’événement Dans ta face ! Auxerre a été mis à jour le 2026-01-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)