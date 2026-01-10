Dans ta face ! Place Saint-Germain Auxerre

Dans ta face !

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Osez affronter le regard et le coup de crayon sans pitié du caricaturiste Métal dans un face à face dessiné, en solo ou en duo à l’occasion de la St-Valentin.

Samedi 14 février, en continu de 14h à 17h Tout public Gratuit. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

