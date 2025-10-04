Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Dans ta gueule, un art de vivre à la terrienne TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 20:30 – 21:35

Gratuit : non 11 € / 15 € Tarif normal – 15 €Tarif réduit – 11 € Tout public

Une employée est chargée d’enregistrer un message de bienvenue qui sera envoyé dans l’espace. Elle décrit avec enthousiasme la beauté de notre planète, mais en fouillant dans le disque dur de l’humanité elle tombe sur un dossier délicat : la violence. Elle se sent alors obligée de mettre en garde les extraterrestres. Telle une lanceuse d’alerte, notre héroïne tente de révéler ce que beaucoup essayent de cacher et mène l’enquête…Avec Solène Gendre, Rodrigo Becerra et Pierre Roba. Mis en scène par David Humeau, chorégraphie par Emilia Benitez Acosta.Écrit par Solène Gendre et Pierre Roba. Costumes par Julie Coffinières.Durée : 1h05À partir de 12 ans

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/