Dans ta valise Les Sentiers du Théâtre Seltz mercredi 25 mars 2026.
rue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-03-25
2026-03-25 2026-03-28
Conte musical et marionnettique par la Cie Rêve Général
Yumna arrive dans un pays froid et nouveau, sans cartable… mais toute son histoire voyage dans sa petite valise. À l’école, elle rencontre Zoé, qui devient sa complice et amie. Grâce aux marionnettes et à la musique jouée en direct sur scène, ce conte musical raconte avec poésie l’exil, l’accueil et l’amitié à hauteur d’enfant.
Durée 1h à partir de 3 ans .
rue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est sentiers.contact@gmail.com
