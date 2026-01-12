Dans ta valise Les Sentiers du Théâtre Seltz

Dans ta valise Les Sentiers du Théâtre

rue Général de Gaulle Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25 2026-03-28

Conte musical et marionnettique par la Cie Rêve Général

Yumna arrive dans un pays froid et nouveau, sans cartable… mais toute son histoire voyage dans sa petite valise. À l’école, elle rencontre Zoé, qui devient sa complice et amie. Grâce aux marionnettes et à la musique jouée en direct sur scène, ce conte musical raconte avec poésie l’exil, l’accueil et l’amitié à hauteur d’enfant.

Durée 1h à partir de 3 ans .

rue Général de Gaulle Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est sentiers.contact@gmail.com

