DANS TOUS LES SENS LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris

DANS TOUS LES SENS Début : 2026-02-28 à 17:00. Tarif : – euros.

DANS TOUS LES SENSUne comédie déjantée qui explore le sens de la vie… Préparez-vous, ça part dans tous les sens ! “Dans tous les sens” c’est un spectacle où l’on traverse la vie en grand écart : amour, sport, argent, travail, religion, famille… Tout y passe, et tout dérape joyeusement ! Un véritable tourbillon théâtral sans un mot (du moins, pas un seul compréhensible !) dans lequel le comédien nous embarque par le geste, les sons et une énergie débordante, accompagné en direct par un musicien. Entre rire et poésie, ce spectacle foisonnant traverse l’absurde, chatouille l’imaginaire et bouscule nos certitudes. Un voyage sensoriel, drôle et inattendu qui part dans tous les sens pour mieux faire sens. Les adultes y trouvent matière à réflexion, les enfants y voient un terrain de jeu magique et tous en ressortent avec des étoiles dans les yeux. auteur : Flavien Renaudmise en scène : Ira Seidensteinavec : Flavien Renaud (comédien), Antoine Morinière (musicien) créateur lumières : Pascal Di Mitoproduction : La voix du gestedurée 65 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75