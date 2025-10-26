Dans tous les sens Le Funambule Montmartre Paris

“Dans tous les sens” c’est un spectacle où l’on traverse la vie en grand écart : amour, sport, argent, travail, religion, famille… Tout y passe, et tout dérape joyeusement !

Un véritable tourbillon théâtral sans un mot (du moins, pas un seul compréhensible !) dans lequel le comédien nous embarque par le geste, les sons et une énergie débordante, accompagné en direct par un musicien.

Entre rire et poésie, ce spectacle foisonnant traverse l’absurde, chatouille l’imaginaire et bouscule nos certitudes. Un voyage sensoriel, drôle et inattendu qui part dans tous les sens pour mieux faire sens.

Les adultes y trouvent matière à réflexion, les enfants y voient un terrain de jeu magique et tous en ressortent avec des étoiles dans les yeux.

Du 10 janvier au 1er mars Les samedis à 17h et les dimanches à 16h

Une comédie déjantée qui explore le sens de la vie… Préparez-vous, ça part dans tous les sens !

Du samedi 10 janvier 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

samedi

de 17h00 à 18h00

payant

Plein tarif 32€ (+1€ de frais de réservation)

Tarif promo web 20€ (+1€ de frais de réservation) dans la limite des places disponibles

Tarif moins de 26 ans 10€ (+0.9€ de frais de réservation)

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

https://www.funambule-montmartre.com/dans-tous-les-sens +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com