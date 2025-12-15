Dans un contexte géopolitique incertain, investir dans le capital humain africain n’est plus une option : c’est une nécessité stratégique HEC Paris Abidjan Abidjan Samedi 20 décembre, 11h00 sur inscription

Masterclass exclusive HEC Paris – bureau Afrique de l’Ouest & Centrale

Dans un contexte géopolitique incertain, investir dans le capital humain africain n’est plus une option : c’est une nécessité stratégique.

Samedi 20 décembre à 10h00 (UTC)

Salle JEWELS – Immeuble CGECI, Plateau (Abidjan)

Nous avons le plaisir de vous inviter à une masterclass exceptionnelle, animée par deux experts HEC Paris :

– Pascal Chaigneau, Professeur affilié, Directeur scientifique des mastères spécialisés Management des risques internationaux et Management du développement durable, Co-Directeur du Centre HEC Paris de Géopolitique

– Christopher Hogg, Professeur affilié, Coordinateur académique du Global Executive Master of Management (GEMM)

Au moment où les équilibres mondiaux se recomposent, où les tensions géopolitiques redéfinissent les chaînes de valeur, l’Afrique ne pourra tirer parti de cette transition qu’à une condition : former, structurer et valoriser ses talents.

Cet événement marquera le dernier rendez-vous de l’année de notre bureau et ouvrira symboliquement les festivités de fin d’année dans un esprit de réflexion, de partage et d’excellence académique.

Places limitées – événement exclusif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-20T11:00:00.000+00:00

Fin : 2025-12-20T13:00:00.000+00:00

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyviql-Yt1txnExytOePhQ0iEJkZFXD2WZFz9a1355UE_Ciw/viewform

HEC Paris Abidjan Av. Lamblin, Abidjan Abidjan