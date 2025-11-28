DANSE 3 POIDS, 3 MESURES Florac Trois Rivières

DANSE 3 POIDS, 3 MESURES

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

Vous souvenez-vous de vos cours de physique et de la fameuse loi de la gravitation universelle énoncée par Newton ?

Avec humour et légèreté, 3 Poids, 3 Mesures nous entraîne dans une exploration ludique et poétique de la gravité.

On se souvient de nos cours de physique et de la loi de gravitation énoncée par Newton. Dans 3 poids, 3 mesures , Zaza, Tom et Vinz vont observer avec humour et légèreté ce phénomène de gravité sur différents objets. Etude loufoque qui les mènera à expérimenter cette force à travers leurs propres corps, en jouer pour nous la faire éprouver.

chorégraphie Fabrice Ramalingom

Interprétation Vincent Deletang, Tom Levy-Chaudet et Elisabeth Merle.

Durée 45 min

Tarifs 12 € / 10 € / 6 €

Dès 7 ans .

33 Avenue Jean Monestier Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Do you remember your physics lessons and Newton’s famous law of universal gravitation?

With humor and lightness, 3 Poids, 3 Mesures takes us on a playful and poetic exploration of gravity.

Running time: 45 min. Ages 7 and up

German :

Erinnern Sie sich noch an Ihren Physikunterricht und an das berühmte Gesetz der universellen Gravitation, das Newton aufgestellt hat?

Mit Humor und Leichtigkeit führt uns 3 Poids, 3 Mesures auf eine spielerische und poetische Erkundung der Schwerkraft.

Dauer: 45 Min. Ab 7 Jahren

Italiano :

Ricordate le lezioni di fisica e la famosa legge di Newton sulla gravitazione universale?

Con umorismo e leggerezza, 3 Poids, 3 Mesures ci accompagna in un’esplorazione giocosa e poetica della gravità.

Durata: 45 minuti. A partire dai 7 anni

Espanol :

¿Recuerdas tus clases de física y la famosa ley de la gravitación universal de Newton?

Con humor y ligereza, 3 Poids, 3 Mesures nos lleva a una exploración lúdica y poética de la gravedad.

Duración: 45 minutos. A partir de 7 años

L’événement DANSE 3 POIDS, 3 MESURES Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-09-11 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes