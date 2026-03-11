Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé Houplin-Ancoisne

Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 14:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

14 h 30 16 h 30

1 h

**Danse à L’île Africa Mama**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

Initiez-vous à la danse classique en toute bienveillance, grâce à des exercices ludiques et une professeure attentionnée.

15 h 17 h

1 h

** Détournemots au Jardin Tissé**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_

14 h 30 16 h 30

1 h

**Danse à L’île Africa Mama**

Compagnie Insolit’a Danse

à partir de 6 ans

Initiez-vous à la danse classique en toute bienveillance, grâce à des exercices ludiques et une professeure attentionnée.

15 h 17 h

1 h

** Détournemots au Jardin Tissé**

Compagnie Macadâne

Atelier d’écriture

à partir de 6 ans

Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !

Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.

_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_

_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_

_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .

103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr

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English :

2:30 pm 4:30 pm

1 h

**Dance à L’île Africa Mama**

Compagnie Insolit’a Danse

ages 6 and up

Introduce yourself to classical dance in a friendly atmosphere, thanks to playful exercises and a caring teacher.

3 pm 5 pm

1 h

**Détournemots at Jardin Tissé** (woven garden)

Compagnie Macadâne

Writing workshop

ages 6 and up

To the sounds of a barrel organ, discover a writing technique accessible to all: Détournemots . The principle is simple and fun: use texts written by authors from all horizons to find a new meaning and allow yourself an illustrated detour. The only rule is: let your creativity run wild! Halfway between the art of street singers and that of the surrealists, this workshop-show invites you to create with lightness in just a few turns of the crank!

Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.

_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_

_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_

_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_

_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_

_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_

L’événement Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme