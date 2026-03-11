Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé Houplin-Ancoisne
Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé Houplin-Ancoisne dimanche 31 mai 2026.
Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
14 h 30 16 h 30
1 h
**Danse à L’île Africa Mama**
Compagnie Insolit’a Danse
à partir de 6 ans
Initiez-vous à la danse classique en toute bienveillance, grâce à des exercices ludiques et une professeure attentionnée.
15 h 17 h
1 h
** Détournemots au Jardin Tissé**
Compagnie Macadâne
Atelier d’écriture
à partir de 6 ans
Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_
_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_
_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_
_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_
_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_
14 h 30 16 h 30
1 h
**Danse à L’île Africa Mama**
Compagnie Insolit’a Danse
à partir de 6 ans
Initiez-vous à la danse classique en toute bienveillance, grâce à des exercices ludiques et une professeure attentionnée.
15 h 17 h
1 h
** Détournemots au Jardin Tissé**
Compagnie Macadâne
Atelier d’écriture
à partir de 6 ans
Aux sons d’un orgue de Barbarie, découvrez une technique d’écriture à la portée de tous le Détournemots . Le principe est simple et ludique partir de textes rédigés par des auteurs de tous horizons pour y trouver un sens nouveau et s’autoriser un détournement illustré. Une seule règle du jeu laisser libre cours à sa créativité ! À mi-chemin entre l’art des chanteurs de rue et celui des surréalistes, cet atelier-spectacle invite à créer avec légèreté en quelques tours de manivelle !
Ouverture de Mosaïc 10 h 19 h. Dernier accès à 18 h
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des activités.
_**Retrouvez les petits rendez-vous aux jardins**_
_**Conte et musique 19/04, 17/05, 21/06**_
_**Art corporel et atelier artistique 26/04, 24/05, 28/06**_
_**Atelier d’écriture et danse 3/05, 31/05, 6/09**_
_**Jeux et théâtre d’improvisation 10/05, 14/06, 13/09**_ .
103 rue Guy Mocquet houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 24 mosaic@lillemetropole.fr
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English :
2:30 pm 4:30 pm
1 h
**Dance à L’île Africa Mama**
Compagnie Insolit’a Danse
ages 6 and up
Introduce yourself to classical dance in a friendly atmosphere, thanks to playful exercises and a caring teacher.
3 pm 5 pm
1 h
**Détournemots at Jardin Tissé** (woven garden)
Compagnie Macadâne
Writing workshop
ages 6 and up
To the sounds of a barrel organ, discover a writing technique accessible to all: Détournemots . The principle is simple and fun: use texts written by authors from all horizons to find a new meaning and allow yourself an illustrated detour. The only rule is: let your creativity run wild! Halfway between the art of street singers and that of the surrealists, this workshop-show invites you to create with lightness in just a few turns of the crank!
Mosaïc open: 10 am 7 pm. Last admission at 6 p.m
The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further details about accessibility.
_**Find out more about the rendez-vous aux jardins **_
_**Storytelling and music: 19/04, 17/05, 21/06**_
_**Body art and art workshop: 26/04, 24/05, 28/06**_
_**Writing and dance workshop: May 3, May 31, 09/6**_
_**Games and improvisational theater: 10/05, 14/06, 13/09**_
L’événement Danse à Île Africa Mama + Détournemots au Jardin Tissé Houplin-Ancoisne a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme