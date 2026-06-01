Danse à la cour, Giardini del Castello del Buonconsiglio, San Donà

Danse à la cour Samedi 6 juin, 10h30 Giardini del Castello del Buonconsiglio Trento

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Le charme de la cour des Habsbourg dans la loge du Romanino, entre danses, lectures suggestives et costumes d’époque. Avec la Società di Danza – Circolo Tridentum et l’Association Noi Nella Storia APS.

Pour plus d’informations, consultez le site Buonconsiglio.it

Giardini del Castello del Buonconsiglio via Bernardo Clesio 5, 38122 Trento San Donà 38122 San Martino Trento Trentino-Alto Adige +39 0461233770 https://www.buonconsiglio.it/index.php/it/Castello-del-Buonconsiglio [{« link »: « https://www.buonconsiglio.it/ »}] Protégé par les murs du château, aujourd’hui siège du musée, le jardin est l’endroit idéal pour se promener ou se reposer. Avec les restaurations du début du XXe siècle, il a été reconstruit en s’inspirant de ce que transmettent les sources de la Renaissance : jardin à l’italienne voulu par le prince-évêque Bernardo Cles, il est décrit comme un lieu de loisirs agréable et agréable, avec une grande variété de plantes recherchée.

Le charme de la cour des Habsbourg dans la loge du Romanino, entre danses, lectures suggestives et costumes d’époque. Avec la Société de Danse – Circolo Tridentum et l’Association Noi Nella Storia APS

© Museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e Collezioni Provinciali