DANSE A nous deux

49 Rue Anatole France Longueau Somme

Tarif : 5.1 – 5.1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 09:30:00

fin : 2026-03-30 09:55:00

Date(s) :

2026-03-29 2026-03-30

POINT VIRGULE

Danse

DE 6 MOIS À 3 ANS

À nous deux explore divers enjeux de relation, de soi à l’image d’êtres en mouvement, de soi à l’autre danseur, de soi à l’autre spectateur. Ce duo voyage entre la magie d’images de formes et d’être créées en direct et la danse à deux. Amplement inspiré de la précédente pièce de la compagnie Point Virgule pour le jeune public T’es qui toi ? , ce nouvel opus déploie un autre format plus court et plus intime. Au cœur des spectateurs disposés en arc de cercle, les deux danseurs explorent le plaisir du mouvement partagé. Ils s’écoutent, se regardent et dialoguent. Ils se complètent, se touchent, se soutiennent, se portent. Ils se mêlent aux spectateurs petits et grands. Ils dansent tout près d’eux. Une traversée ludique et poétique ancrée à la démarche artistique fondatrice de la compagnie l’issue, c’est l’autre.

CHORÉGRAPHIE Claire Jenny | INTERPRÈTES Jérémy Déglise et Bérangère Roussel | VIDÉO Ludivine Large-Bessette MUSIQUE Mathieu Calmelet | COSTUMES Agnès d’At | SCÉNOGRAPHIE Pascal Dibilio | PHOTOGRAPHE Patrick Berger PRODUCTION de la compagnie Point Virgule | SOUTIENS DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Ile-de-France, du conseil Départemental 28, du Studio Le Regard du Cygne Paris (75), de la Crèche Les Diablotins Chartres (28) dans le cadre de L’été culturel et apprenant et du théâtre du Parc Floral en partenariat avec l’Atelier de Paris CDCN Compagnie aidée par le Ministère de la culture/Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées

Lien vidéo https://vimeo.com/494391845

49 Rue Anatole France Longueau 80330 Somme Hauts-de-France +33 3 22 50 34 34 letraitdunion@amiens-metropole.com

English :

POINT VIRGULE

Dance

6 MONTHS TO 3 YEARS

À nous deux explores various issues of relationship, from oneself to the image of beings in movement, from oneself to the other dancer, from oneself to the other spectator. This duet travels between the magic of live-created images of form and being, and dance for two. Fully inspired by Compagnie Point Virgule’s previous piece for young audiences, T’es qui toi? , this new opus deploys a shorter, more intimate format. In the heart of the audience, arranged in a circular arc, the two dancers explore the pleasure of shared movement. They listen to each other, look at each other and converse. They complement, touch, support and carry each other. They mingle with spectators young and old. They dance close to them. A playful, poetic journey rooted in the company’s founding artistic approach: the other is the way out.

CHOREOGRAPHY: Claire Jenny | INTERPRETERS: Jérémy Déglise and Bérangère Roussel | VIDEO: Ludivine Large-Bessette MUSIC: Mathieu Calmelet | COSTUMES: Agnès d’At | SCENOGRAPHY: Pascal Dibilio | PHOTOGRAPHY: Patrick Berger PRODUCTION: de la compagnie Point Virgule | SUPPORT: DRAC Centre-Val de Loire, Région Ile-de-France, Conseil Départemental 28, Studio Le Regard du Cygne ? Paris (75), Crèche Les Diablotins ? Chartres (28) as part of the L’été culturel et apprenant program, and the Théâtre du Parc Floral in partnership with the Atelier de Paris CDCN Company supported by the Ministère de la culture/Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, as part of the Aide aux compagnies conventionnées program

Video link: https://vimeo.com/494391845

German :

VIRGULE PUNKT

Tanz

VON 6 MONATEN BIS 3 JAHREN

À nous deux erforscht verschiedene Herausforderungen der Beziehung, von sich selbst zum Bild von Wesen in Bewegung, von sich selbst zum anderen Tänzer, von sich selbst zum anderen Zuschauer. Dieses Duo reist zwischen der Magie von live erzeugten Bildern von Formen und Wesen und dem Tanz zu zweit. Inspiriert von dem vorherigen Stück der Kompanie Point Virgule für das junge Publikum T’es qui toi? , entfaltet dieses neue Werk ein anderes, kürzeres und intimeres Format. Im Herzen der Zuschauer, die in einem Kreisbogen angeordnet sind, erforschen die beiden Tänzer die Freude an der gemeinsamen Bewegung. Sie hören einander zu, sehen sich an und treten in einen Dialog. Sie ergänzen sich, berühren sich, stützen sich, tragen sich. Sie mischen sich unter die kleinen und großen Zuschauer. Sie tanzen ganz nah bei ihnen. Eine spielerische und poetische Reise, die im künstlerischen Gründungsansatz des Ensembles verankert ist: Der Ausgang ist der andere.

CHOREGRAPHIE: Claire Jenny | SPIELER: Jérémy Déglise und Bérangère Roussel | VIDEO: Ludivine Large-Bessette MUSIK: Mathieu Calmelet | KOSTÜME: Agnès d’At | SENOGRAPHIE: Pascal Dibilio | FOTOGRAPHE: Patrick Berger PRODUKTION: der Kompanie Point Virgule | FÖRDERUNG: DRAC Centre-Val de Loire, der Region Ile-de-France, des Conseil Départemental 28, des Studios Le Regard du Cygne? Paris (75), der Krippe Les Diablotins ? Chartres (28) im Rahmen von L’été culturel et apprenant und des Theaters im Parc Floral in Partnerschaft mit dem Atelier de Paris CDCN Compagnie aidée par le Ministère de la culture/Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, au titre de l’aide aux compagnies conventionnées

Video-Link: https://vimeo.com/494391845

Italiano :

PUNTO VERGOGNA

Ballo

DA 6 MESI A 3 ANNI

À nous deux esplora varie questioni di relazione, da sé all’immagine di esseri in movimento, da sé all’altro danzatore, da sé all’altro spettatore. Questo duetto viaggia tra la magia delle immagini di forme ed esseri creati dal vivo e la danza a due. Ispirato al precedente spettacolo di Point Virgule per un pubblico giovane, T’es qui toi?, questo nuovo lavoro utilizza un formato più breve e intimo. Al centro del pubblico, disposti in cerchio, i due danzatori esplorano il piacere del movimento condiviso. Si ascoltano, si guardano e si parlano. Si completano a vicenda, si toccano, si sostengono e si portano. Si mescolano agli spettatori giovani e anziani. Danzano al loro fianco. Un viaggio ludico e poetico che affonda le sue radici nell’approccio artistico fondante della compagnia: l’altro è la via d’uscita.

COREOGRAFIA: Claire Jenny | INTERPRETI: Jérémy Déglise e Bérangère Roussel | VIDEO: Ludivine Large-Bessette MUSICA: Mathieu Calmelet | COSTUMI: Agnès d’At | SCENOGRAFIA: Pascal Dibilio | FOTOGRAFIA: Patrick Berger PRODUZIONE: de la compagnie Point Virgule | SUPPORTO: DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Ile-de-France, du conseil Départemental 28, du Studio Le Regard du Cygne? Parigi (75), la Crèche Les Diablotins? Chartres (28) nell’ambito di L’été culturel et apprenant e il teatro Parc Floral in collaborazione con l’Atelier de Paris CDCN Compagnia sostenuta dal Ministère de la culture/Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, nell’ambito del suo sostegno alle compagnie autorizzate

Link al video: https://vimeo.com/494391845

Espanol :

PUNTO VIRGEN

Danza

6 MESES A 3 AÑOS

À nous deux explora varios temas de relación, de uno mismo a la imagen de los seres en movimiento, de uno mismo al otro bailarín, de uno mismo al otro espectador. Este dúo viaja entre la magia de las imágenes de formas y seres creados en directo y la danza para dos. Inspirada en la anterior pieza de Point Virgule para público joven, T’es qui toi?, esta nueva obra utiliza un formato más corto e íntimo. En el centro del público, dispuestos en círculo, los dos bailarines exploran el placer del movimiento compartido. Se escuchan, se miran y se hablan. Se complementan, se tocan, se apoyan y se llevan. Se mezclan con los espectadores, jóvenes y mayores. Bailan junto a ellos. Un viaje lúdico y poético arraigado en el planteamiento artístico fundacional de la compañía: el otro es la salida.

COREOGRAFÍA: Claire Jenny | INTERPRETES: Jérémy Déglise y Bérangère Roussel | VÍDEO: Ludivine Large-Bessette MÚSICA: Mathieu Calmelet | VESTUARIO: Agnès d’At | ESCENOGRAFÍA: Pascal Dibilio | FOTOGRAFÍA: Patrick Berger PRODUCCIÓN: de la compañía Point Virgule | APOYO: DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Ile-de-France, du conseil Départemental 28, du Studio Le Regard du Cygne ? París (75), la Guardería Les Diablotins ? Chartres (28) en el marco de L’été culturel et apprenant y el teatro Parc Floral en colaboración con l’Atelier de Paris CDCN Compañía apoyada por el Ministère de la culture/Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de Loire, en el marco de su apoyo a las compañías autorizadas

Enlace de vídeo: https://vimeo.com/494391845

