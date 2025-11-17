Danse à préciser Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas
Danse à préciser Salle des fêtes Pierrefitte-Nestalas dimanche 11 janvier 2026.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-11 14:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
2026-01-11
Animation découverte de danse traditionnelle, tous les niveaux sont les bienvenus.
Salle des fêtes PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 09 50 01 99
English :
Discover traditional dance, all levels welcome.
German :
Animation Entdeckung des traditionellen Tanzes, alle Niveaus sind willkommen.
Italiano :
Scoprite la danza tradizionale, tutti i livelli sono benvenuti.
Espanol :
Descubre la danza tradicional, todos los niveles son bienvenidos.
