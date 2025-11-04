Danse A4 (comme la feuille) Saint-Valery-en-Caux

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04

2025-11-04

A4 (comme la feuille)

Après CAR/MEN et Cendrillon, découvrez la nouvelle folie chorégraphique de Philippe Lafeuille A4 (comme la feuille). Une fois de plus, Philippe Lafeuille s’est plié en quatre pour nous concocter un univers visuel tiré à quatre épingles. En laissant voguer son imagination à quatre vents, il nous dévoile quatre à quatre des jeux chorégraphiques pour ses quatre danseurs, dont on ne sait s’ils finiront à quatre pattes ou les quatre fers en l’air. Ce quatuor composé de divers horizons contemporain, hip-hop, cirque et comédie, conjugue un spectacle haut en couleur !

Quatre univers pour un Puissance 4 de jeux et de gestes comme un Pas de quatre de Jules Perrot, rythmés par Les Quatre Saisons de Vivaldi. Quoi qu’il arrive, on retrouvera au bas de cette page A4 ce qui fait la signature inimitable du plus feuillu des chorégraphes une création réjouissante et inventive où la danse joue aussi bien avec le théâtre que le cirque, l’humour ou encore la poésie.

A4 promet de plaire à toutes les générations !

A 20h00.

Tarifs A.

6 ans +

Plateau-apéro à la Médiathèque Christiane Doutart | mardi 4 novembre 18h30 sur réservation 02 35 97 25 41 .

14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

