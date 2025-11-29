Soul Project Salle La Chênaie Breuillet
Soul Project Salle La Chênaie Breuillet samedi 29 novembre 2025.
Soul Project
Salle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
1er prix du Festival International de Vevey en Suisse !
Salle La Chênaie Allée de la Chênaie Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
1st prize at the Festival International de Vevey in Switzerland!
German :
1. Preis des Internationalen Festivals von Vevey in der Schweiz!
Italiano :
1° premio al Festival Internazionale di Vevey in Svizzera!
Espanol :
1er premio en el Festival Internacional de Vevey (Suiza)
L’événement Soul Project Breuillet a été mis à jour le 2025-10-09 par Royan Atlantique