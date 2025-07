Danse aérienne et récit historique à la Tour de Crest Crest

Danse aérienne et récit historique à la Tour de Crest Crest jeudi 17 juillet 2025.

Danse aérienne et récit historique à la Tour de Crest

chemin du Donjon Crest Drôme

Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR

attention tarif spectacle sans visite de la Tour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-17 19:30:00

fin : 2025-07-24 20:30:00

Date(s) :

2025-07-17 2025-07-22 2025-07-24 2025-08-14 2025-08-16 2025-08-19 2025-08-21

Venez (re)découvrir la Tour de Crest en soirée pour passer un moment convivial et enchanteur. Un spectacle de danse aérienne accompagné d’un récit historique. Spectacle pour toute la famille.

.

chemin du Donjon Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

English :

Come and (re)discover the Tour de Crest in the evening for a convivial and enchanting evening. An aerial dance show accompanied by a historical narrative. A show for the whole family.

German :

Entdecken Sie den Turm von Crest am Abend (wieder) und verbringen Sie einen geselligen und zauberhaften Moment. Eine Lufttanzshow, die von einer historischen Erzählung begleitet wird. Eine Aufführung für die ganze Familie.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire il Tour de Crest di sera per una serata conviviale e incantevole. Uno spettacolo di danza aerea accompagnato da una narrazione storica. Uno spettacolo per tutta la famiglia.

Espanol :

Venga a (re)descubrir el Tour de Crest por la noche en una velada agradable y encantadora. Un espectáculo de danza aérea acompañado de una narración histórica. Un espectáculo para toda la familia.

L’événement Danse aérienne et récit historique à la Tour de Crest Crest a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme