Danse Aérienne, Salle des Fêtes Iwuy, Iwuy

Informations pratiques

Danse Aérienne 4 juillet et 29 août Salle des Fêtes Iwuy Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00

Samedi 4 juillet et samedi 29 août 2026

De 10h à 12h

Locaux de l’amicale Laïque à Iwuy

Au programme : Cours d’essai de danse aérienne pour les 3 à 14 ans

Salle des Fêtes Iwuy 11 Rue du Maréchal Foch Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France

Samedi 4 juillet et samedi 29 août 2026 agglodecambrai