AGENDA · Iwuy
Danse Aérienne, Salle des Fêtes Iwuy, Iwuy
samedi 4 juillet 2026 · Salle des Fêtes Iwuy · Iwuy
Informations pratiques
Danse Aérienne 4 juillet et 29 août Salle des Fêtes Iwuy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T12:00:00+02:00
Samedi 4 juillet et samedi 29 août 2026
De 10h à 12h
Locaux de l’amicale Laïque à Iwuy
Au programme : Cours d’essai de danse aérienne pour les 3 à 14 ans
Salle des Fêtes Iwuy 11 Rue du Maréchal Foch Iwuy 59141 Nord Hauts-de-France
Samedi 4 juillet et samedi 29 août 2026 agglodecambrai
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