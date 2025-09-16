Danse africaine Sablé-sur-Sarthe
Danse africaine Sablé-sur-Sarthe mardi 16 septembre 2025.
Danse africaine
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-09-16 19:00:00
fin : 2026-02-10 20:30:00
2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10
Vous avez envie de vous vider la tête tout en pratiquant une activité physique, dynamique et joyeuse ?
La danse africaine est faite pour vous ! Rythmée, énergique, libératrice…
La danse africaine est un mélange de technique et d’expression corporelle, sur des rythmes qui nous emportent. Un voyage à chaque séance ! .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 27 39 96 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
English :
Would you like to clear your head while enjoying a physical, dynamic and joyful activity?
German :
Haben Sie Lust, den Kopf frei zu bekommen und gleichzeitig eine körperliche, dynamische und fröhliche Aktivität auszuüben?
Italiano :
Volete schiarirvi le idee praticando un’attività fisica dinamica e divertente?
Espanol :
¿Le gustaría despejarse mientras disfruta de una actividad física tan dinámica como divertida?
