Danse africaine Sablé-sur-Sarthe

Danse africaine

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16 19:00:00

fin : 2026-02-10 20:30:00

Date(s) :

2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-11-04 2025-11-11 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10

Vous avez envie de vous vider la tête tout en pratiquant une activité physique, dynamique et joyeuse ?

La danse africaine est faite pour vous ! Rythmée, énergique, libératrice…

La danse africaine est un mélange de technique et d’expression corporelle, sur des rythmes qui nous emportent. Un voyage à chaque séance ! .

44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 27 39 96 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com

English :

Would you like to clear your head while enjoying a physical, dynamic and joyful activity?

German :

Haben Sie Lust, den Kopf frei zu bekommen und gleichzeitig eine körperliche, dynamische und fröhliche Aktivität auszuüben?

Italiano :

Volete schiarirvi le idee praticando un’attività fisica dinamica e divertente?

Espanol :

¿Le gustaría despejarse mientras disfruta de una actividad física tan dinámica como divertida?

