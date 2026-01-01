Danse africaine Sablé-sur-Sarthe
Danse africaine Sablé-sur-Sarthe mardi 6 janvier 2026.
Danse africaine
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2026-01-06 19:00:00
fin : 2026-02-10 20:30:00
2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02
Vous avez envie de vous vider la tête tout en pratiquant une activité physique, dynamique et joyeuse ?
La danse africaine est faite pour vous ! Rythmée, énergique, libératrice…
La danse africaine est un mélange de technique et d’expression corporelle, sur des rythmes qui nous emportent. Un voyage à chaque séance ! .
44B Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 27 39 96 casafeliz.sablesursarthe@gmail.com
Would you like to clear your head while enjoying a physical, dynamic and joyful activity?
