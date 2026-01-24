Danse africaine Saint-Maixent-l’École
Danse africaine Saint-Maixent-l’École samedi 7 février 2026.
Danse africaine
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
14h à 15h pour découvrir la danse africaine ado/adulte, 1h d’initiation
15h30 à 18h stage tous niveaux .
19 Rue Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 09 90 95 assodaalila@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse africaine
L’événement Danse africaine Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Haut Val De Sèvre