Danse Africaine Tonnerre

Début : 2025-09-11 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-09-11

L’association Cruzy Doum Compagnie organise des séances de danse africaine avec des musiciens percussionnistes les jeudis, de 19h à 20h30. .

TONNERRE Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 46 98 59

