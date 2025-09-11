Danse Africaine Tonnerre
Danse Africaine Tonnerre jeudi 11 septembre 2025.
Danse Africaine
TONNERRE Tonnerre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-11 19:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-09-11
Danse Africaine TONNERRE
L’association Cruzy Doum Compagnie organise des séances de danse africaine avec des musiciens percussionnistes les jeudis, de 19h à 20h30. .
TONNERRE Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 46 98 59
English : Danse Africaine
German : Danse Africaine
Italiano :
Espanol :
L’événement Danse Africaine Tonnerre a été mis à jour le 2025-08-26 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois