Danse Afro Centre Paris’ Anim Binet PARIS

Avec l’association Famosport

Le Centre Binet propose un atelier de danse afro pour se détendre et bouger entre femmes.

Espace garderie gratuit prévu par le centre Binet pour les enfants.

Un atelier de danse afro pour les femmes !

Le samedi 21 mars 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit

Inscrivez-vous au CPA Binet !

Par téléphone, mail ou sur place.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-21T17:30:00+01:00

fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-21T16:30:00+02:00_2026-03-21T18:00:00+02:00

Centre Paris’ Anim Binet 28 avenue de la Porte de Montmartre 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/post/ateliers-pour-les-femmes +33142556974 cpabinet@actisce.org https://www.facebook.com/centrebinet/ https://www.facebook.com/centrebinet/



Afficher la carte du lieu Centre Paris’ Anim Binet et trouvez le meilleur itinéraire

