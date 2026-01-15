Danse Afro contemporaine

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Entre tradition et modernité découvrez les danses contemplatif ou dynamique pour un corps libre et créative. Animé par Habi. Sur réservation.

Salle des fêtes Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 93 57 25

English : Danse Afro contemporaine

Between tradition and modernity, discover contemplative or dynamic dances for a free and creative body. Hosted by Habi. Reservations required.

L’événement Danse Afro contemporaine Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin