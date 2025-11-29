Danse Alice Centre Culturel Aragon Oyonnax
Danse Alice Centre Culturel Aragon Oyonnax samedi 29 novembre 2025.
Danse Alice
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 30 – 30 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
B. Dance (Taïwan) Un pont merveilleux entre cultures orientales et occidentales.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
English :
B. Dance (Taiwan): A wonderful bridge between Eastern and Western cultures.
German :
B. Dance (Taiwan): Eine wunderbare Brücke zwischen östlicher und westlicher Kultur.
Italiano :
B. Danza (Taiwan): un meraviglioso ponte tra la cultura orientale e quella occidentale.
Espanol :
B. Danza (Taiwán): Un maravilloso puente entre las culturas oriental y occidental.
L’événement Danse Alice Oyonnax a été mis à jour le 2025-07-12 par Office de Tourisme du Haut-Bugey