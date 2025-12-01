Danse Aljism Amiens

Danse Aljism

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 10:00:00

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-16 2025-12-17

Soria Rem & Mehdi Ouachek — Art Move Concept

Ce que danser veut dire

Aljism, c’est les corps , en arabe, dans leur diversité d’expressions et de cultures. Références issues de la danse classique pour les uns, hip-hop pour les autres… comment faire dialoguer les influences et les langages ?

Dans un univers onirique en clair-obscur rappelant Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Tim Burton se succèdent des saynètes inspirées : rencontres ou bagarres, cauchemars à démantibuler ou rêves à réaliser — occasions, toujours d’interroger le même, le différent et le métissage. La perfection technique des onze interprètes et la précision millimétrée de l’ensemble, renvoient tantôt au burlesque pour tourner en dérision les classifications, et tantôt touchent au plus brut de l’émotion unique que seuls peuvent provoquer les très grands spectacles de danse. On en sort, même les plus jeunes, durablement impressionnés !

DÈS 9 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

Soria Rem & Mehdi Ouachek — Art Move Concept

Ce que danser veut dire

Aljism, c’est les corps , en arabe, dans leur diversité d’expressions et de cultures. Références issues de la danse classique pour les uns, hip-hop pour les autres… comment faire dialoguer les influences et les langages ?

Dans un univers onirique en clair-obscur rappelant Buster Keaton, Charlie Chaplin ou Tim Burton se succèdent des saynètes inspirées : rencontres ou bagarres, cauchemars à démantibuler ou rêves à réaliser — occasions, toujours d’interroger le même, le différent et le métissage. La perfection technique des onze interprètes et la précision millimétrée de l’ensemble, renvoient tantôt au burlesque pour tourner en dérision les classifications, et tantôt touchent au plus brut de l’émotion unique que seuls peuvent provoquer les très grands spectacles de danse. On en sort, même les plus jeunes, durablement impressionnés !

DÈS 9 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H10

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Soria Rem & Mehdi Ouachek ? Art Move Concept

What dancing means

Aljism means bodies in Arabic, in all their diversity of expression and culture. References from classical dance for some, hip-hop for others… how can influences and languages be brought into dialogue?

In a dreamlike, chiaroscuro universe reminiscent of Buster Keaton, Charlie Chaplin and Tim Burton, a succession of inspired sketches unfold: encounters or fights, nightmares to be destroyed or dreams to be fulfilled? all opportunities to question the same, the different and cross-fertilization. The technical perfection of the eleven dancers and the meticulous precision of the ensemble sometimes evoke burlesque, making a mockery of classifications, and sometimes touch the rawest of the unique emotions that only great dance performances can provoke. Even the youngest audience members are left with a lasting impression!

FROM 9 YEARS OF AGE

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H10

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Soria Rem & Mehdi Ouachek ? Art Move Concept

Was Tanzen bedeutet

Aljism ist arabisch für die Körper in ihrer Vielfalt an Ausdrucksformen und Kulturen. Die einen beziehen sich auf den klassischen Tanz, die anderen auf Hip-Hop… Wie kann man diese Einflüsse und Sprachen in einen Dialog bringen?

In einem traumhaften Hell-Dunkel-Universum, das an Buster Keaton, Charlie Chaplin oder Tim Burton erinnert, folgen inspirierte Sketche aufeinander: Begegnungen oder Kämpfe, Albträume, die zerschlagen werden müssen, oder Träume, die verwirklicht werden müssen. Die technische Perfektion der elf Darsteller und die millimetergenaue Präzision des Ensembles verweisen manchmal auf die Burleske, um Klassifizierungen zu verspotten, und berühren manchmal die rohste Form der einzigartigen Emotion, die nur sehr große Tanzaufführungen hervorrufen können. Selbst die Jüngsten sind nachhaltig beeindruckt!

AB 9 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 10 MINUTEN

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Soria Rem & Mehdi Ouachek ? Arte Muovi il concetto

Cosa significa danzare

Aljism significa corpi in arabo, in tutta la loro diversità di espressione e cultura. Riferimenti alla danza classica per alcuni, all’hip-hop per altri… come si possono unire queste influenze e questi linguaggi?

In un mondo onirico e chiaroscurale che ricorda Buster Keaton, Charlie Chaplin e Tim Burton, si susseguono sketch ispirati: incontri o combattimenti, incubi da smontare o sogni da realizzare? Tutte occasioni per interrogarsi sull’uguale, sul diverso e sulla fecondazione incrociata. La perfezione tecnica degli undici danzatori e la meticolosa precisione di tutto l’ensemble ci riportano a volte al burlesque per prendersi gioco delle classificazioni, altre volte toccano l’emozione più cruda e unica che solo i grandi spettacoli di danza possono suscitare. Anche i più giovani se ne andranno con un’impressione duratura!

A PARTIRE DA 9 ANNI

PREZZO 1 DA 5 A 20?

DURATA 1H10

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Soria Rem & Mehdi Ouachek ? Arte Mover Concepto

Lo que significa bailar

Aljismo significa cuerpos en árabe, en toda su diversidad de expresión y cultura. Referencias de la danza clásica para unos, del hip-hop para otros… ¿cómo aunar estas influencias y lenguajes?

En un mundo onírico y claroscuro que recuerda a Buster Keaton, Charlie Chaplin y Tim Burton, se despliega una sucesión de sketches inspirados: encuentros o peleas, pesadillas por desmontar o sueños por realizar… todas oportunidades para cuestionar lo mismo, lo diferente y la fertilización cruzada. La perfección técnica de los once bailarines y la meticulosa precisión de todo el conjunto, a veces nos retrotraen al burlesque para burlarse de las clasificaciones, y otras veces tocan la más cruda de las emociones únicas que sólo los grandes espectáculos de danza pueden provocar. Incluso los espectadores más jóvenes se llevarán una impresión duradera

A PARTIR DE LOS 9 AÑOS

PRECIO 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 1H10

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

L’événement Danse Aljism Amiens a été mis à jour le 2025-06-12 par OT D’AMIENS