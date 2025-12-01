Danse All To Smoke Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Danse All To Smoke

Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

13 décembre 2025





endez-vous pour le second battle de danse All To Smoke de la saison !

Organisé par Tsunami & Toretto, l’événement rassemble les danseur·euses de la région pour s’affronter sur le dancefloor (le tout bien sûr de manière amicale).

Bboying, popping, locking, tout un panel de danses de la culture hip-hop sera représenté.

Les gagnant·es seront désigné·es par trois jury, tandis qu’un speaker chauffera la salle comme il se doit. Alors, qui remportera la victoire et succèdera à Flow’Or ? .

