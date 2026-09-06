Danse – Apocalipsync Palais des Arts et du Festival Dinard Dinard

Informations pratiques

Dinard

Danse – Apocalipsync

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:30:00

fin : 2027-04-09 21:30:00

Date(s) :

2027-04-09

Dans / performance

Plongez au coeur d’une folle journée de l’Argentin Luciano Rosso, qui nous propulse dans un univers fantaisiste avec son seul en scène.

Clown et acrobate, sportif et danseur, Luciano Rosso défigure sa plastique de top model. Il fait de son visage, bouche et yeux, une matière caoutchouteuse et magique au rythme des standards de Mariah Carey comme de Mozart, et des voix de la telenovela. Face et corps élastiques, il assure une sidérante synchronisation labiale, dite « lipsync », avec tous les chants, les cris, les mots ou les bruits du monde. Il dresse une grinçante galerie de gueules cassées par les confinements successifs et singe les shootés au tout numérique et à l’hyperconnexion. Luciano Rosso, le prodige argentin au faciès survitaminé, star d’internet affichant des millions de vues sur YouTube, retrouve les planches et le public pour brocarder une désopilante société contemporaine, et avec elle ses jubilatoires travers, ses paniques joyeuses, son imminente et

irrésistible chute. Comme un prélude ludique à la saison culturelle 2027-2028 qui fera la part belle aux spectacles

engagés…

Placement numéroté (assis)

Durée : 1 h, sans entracte

Tout public, à partir de 8 ans

Le vendredi 09 avril 2027 à 20 h 30

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation:

– Sur place à Dinard Côte d’Emeraude Tourisme – 2 boulevard Féart 35800 Dinard

– En ligne sur ville-dinard.fr > rubrique « billetterie » .

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement Danse – Apocalipsync Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme