Danse, Art numériques Eidolons Centre Culturel Aragon Oyonnax

Danse, Art numériques Eidolons

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

L’Arbre Canapas Un double fantomatique. Eidolons est le fruit de plusieurs années de recherches techniques et artistiques sur l’interaction danse/musique.

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr

English :

L’Arbre Canapas: A ghostly double. Eidolons is the fruit of several years of technical and artistic research into dance/music interaction.

