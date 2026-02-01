Danse, Art numériques Eidolons Centre Culturel Aragon Oyonnax
Danse, Art numériques Eidolons Centre Culturel Aragon Oyonnax vendredi 27 février 2026.
Danse, Art numériques Eidolons
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
L’Arbre Canapas Un double fantomatique. Eidolons est le fruit de plusieurs années de recherches techniques et artistiques sur l’interaction danse/musique.
.
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Arbre Canapas: A ghostly double. Eidolons is the fruit of several years of technical and artistic research into dance/music interaction.
L’événement Danse, Art numériques Eidolons Oyonnax a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Bugey