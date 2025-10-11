Danse Art Thérapie L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost

Danse Art Thérapie L’Arbre à Papillons Argelès-Gazost samedi 11 octobre 2025.

Danse Art Thérapie

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 13:00:00

2025-10-11

Avec Charlotte Girard.

La Danse Art Thérapie place le corps au cœur du processus thérapeutique afin de l’habiter pleinement. Elle offre un espace pour sentir, créer, exprimer, déposer ce qui ne peut se dire autrement. Par le mouvement et l’expression artistique, chacun·e explore ses paysages intérieurs, soutenu·e par un cadre bienveillant et des propositions guidées, ludiques, poétiques, sensibles.

Ouverte à toutes et tous sans prérequis, la Danse Art Thérapie propose un chemin d’écoute profonde et de dévoilement de soi.

Une pratique alternant des temps de mouvement en solo, en duo, en groupe, des instants de création et de parole, où l’on se relie, librement, à l’autre et à sa propre vérité. .

L’Arbre à Papillons ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 68 04 74 32 charlotte.girard@live.fr

