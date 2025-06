Danse « °Até aqui tudo bem » – Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre 26 juin 2025 18:30

Seine-Maritime

Danse « °Até aqui tudo bem » Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-06-26 18:30:00

fin : 2025-06-26

2025-06-26

« Dans Até aqui tudo bem, nous parlerons de ce qui nous bouscule, nous questionne, nous pousse dans nos retranchements, de ce qui nous étouffe parfois et nous empêche de vivre… Mais aussi de la grâce qui en émerge, simplement. Cette création est porté par 8 danseuses et danseurs hip hop brésiliens.

Alors nous danserons…

Pour nous montrer, pour nous rappeler, pour nous libérer, pour nous réapproprier nos corps.

Pour communiquer, pour guérir, pour espérer, pour croire, pour vivre, pour retisser les corps ensemble, pour entretenir cette part d’humanité que les difficultés, voire les guerres peuvent parfois aliéner.

Oui nous danserons…

La rage d’être, de vivre pleinement, de questionner notre temps et ses méandres,

La liberté, la fraternité, la solidarité,

Nous danserons pour franchir ce qui nous paraît infranchissable.

Rien n’arrête un peuple qui danse… »

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 23 00

English : Danse « °Até aqui tudo bem »

« In Até aqui tudo bem, we’ll be talking about the things that shake us up, question us, push us to our limits, the things that sometimes suffocate us and prevent us from living? But also the grace that simply emerges. This creation is performed by 8 Brazilian hip hop dancers.

So we’ll dance?

To show ourselves, to remind ourselves, to free ourselves, to reclaim our bodies.

To communicate, to heal, to hope, to believe, to live, to weave our bodies back together, to maintain that part of humanity that difficulties and even wars can sometimes alienate.

Yes, we will dance?

The rage to be, to live fully, to question our time and its twists and turns,

Freedom, fraternity, solidarity,

We will dance to overcome what seems insurmountable.

Nothing can stop a dancing people?

German :

« In Até aqui tudo bem sprechen wir über das, was uns herausfordert, uns in Frage stellt, uns in unsere Grenzen treibt, was uns manchmal erstickt und uns am Leben hindert? Aber auch von der Gnade, die einfach daraus hervorgeht. Diese Kreation wird von 8 brasilianischen Hip-Hop-Tänzerinnen und -Tänzern getragen.

Also werden wir tanzen?

Um uns zu zeigen, um uns zu erinnern, um uns zu befreien, um uns unsere Körper wieder anzueignen.

Um zu kommunizieren, um zu heilen, um zu hoffen, um zu glauben, um zu leben, um die Körper wieder zusammenzubinden, um den Teil der Menschlichkeit zu bewahren, den Schwierigkeiten oder sogar Kriege manchmal entfremden können.

Ja, wir werden tanzen

Die Wut, zu sein, voll und ganz zu leben, unsere Zeit und ihre Windungen zu hinterfragen,

Die Freiheit, die Brüderlichkeit, die Solidarität,

Wir werden tanzen, um das zu überwinden, was uns unüberwindbar erscheint.

Nichts hält ein tanzendes Volk auf?

Italiano :

« In Até aqui tudo bem parleremo delle cose che ci scuotono, ci mettono in discussione, ci spingono ai nostri limiti, quelle che a volte ci soffocano e ci impediscono di vivere? Ma anche della grazia che semplicemente emerge. Questa creazione è interpretata da 8 ballerini brasiliani di hip hop.

Quindi balleremo?

Per mostrarci, per ricordarci, per liberarci, per recuperare il nostro corpo.

Per comunicare, per guarire, per sperare, per credere, per vivere, per intrecciare di nuovo i nostri corpi, per mantenere quella parte di umanità che le difficoltà e persino le guerre possono talvolta allontanare.

Sì, danzeremo?

La rabbia di essere, di vivere pienamente, di interrogare il nostro tempo e le sue svolte,

Libertà, fraternità, solidarietà,

Danzeremo per superare ciò che sembra insormontabile.

Niente può fermare un popolo che danza?

Espanol :

« En Até aqui tudo bem, hablaremos de las cosas que nos sacuden, nos cuestionan, nos llevan al límite, las que a veces nos asfixian y nos impiden vivir? Pero también de la gracia que simplemente surge. Esta creación está interpretada por 8 bailarines brasileños de hip hop.

¿Para bailar?

Para mostrarnos, para recordarnos, para liberarnos, para reivindicar nuestros cuerpos.

Para comunicarnos, para curarnos, para esperar, para creer, para vivir, para volver a entrelazar nuestros cuerpos, para mantener esa parte de humanidad que las dificultades e incluso las guerras a veces pueden alienar.

Sí, bailaremos..

La rabia de ser, de vivir plenamente, de cuestionar nuestro tiempo y sus vericuetos,

La libertad, la fraternidad, la solidaridad,

Bailaremos para superar lo que parece insuperable.

Nada puede detener a un pueblo que baila?

