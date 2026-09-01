Danse – Atelier chorégraphique Colmar
jeudi 24 septembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Danse – Atelier chorégraphique
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Avec les artistes du Ballet de l’OnR, participez à une série d’ateliers spécialement conçus pour les adultes.
Avec les artistes du Ballet de l’OnR, participez à une série d’ateliers spécialement conçus pour les adultes. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
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English :
Join the artists of the OnR Ballet for %E0 a series of workshops specially designed for adults.
L’événement Danse – Atelier chorégraphique Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar
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