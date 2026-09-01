Informations pratiques

Colmar

Danse – Atelier chorégraphique

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 19:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Avec les artistes du Ballet de l’OnR, participez à une série d’ateliers spécialement conçus pour les adultes.

Avec les artistes du Ballet de l’OnR, participez à une série d’ateliers spécialement conçus pour les adultes. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

Join the artists of the OnR Ballet for %E0 a series of workshops specially designed for adults.

L’événement Danse – Atelier chorégraphique Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar