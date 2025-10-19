Danse Atelier de pratique avec Filipa Correia Lescuyer Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre

Atelier de pratique avec Filipa Correia Lescuyer
Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie
Le Havre
dimanche 19 octobre 2025.

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Autour du spectacle « Étrange forme de vie »

Un atelier comme un espace de création poétique où la danse permet un dialogue entre cultures, langues et émotions. Filipa Correia Lescuyer vous invite à voyager au cœur de l’univers de sa pièce Étrange forme de vie et à traverser votre propre “saudade”. Un voyage partagé, soutenu par l’énergie du groupe et par la force de l’expression corporelle. Mélangeant consignes thématiques, phrases chorégraphiques et propositions ouvertes, l’expérience sera à la fois intime et collective, pour permettre à chaque corps de trouver son mouvement et sa résonance avec les autres. Venez danser la mémoire, vibrer ensemble et créer un mouvement vivant et profond.

Sur inscription .

