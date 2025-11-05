Danse au Conservatoire Contes & Légendes Amiens
Danse au Conservatoire Contes & Légendes Amiens vendredi 20 mars 2026.
Danse au Conservatoire Contes & Légendes
3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20 2026-03-21
Plongez au cœur des histoires qui ont traversé le temps avec Contes & Légendes, un spectacle enchanteur tout public présenté par le Département Danse du Conservatoire, qui mettra à l’honneur les étudiants de 2ème et 3ème cycle.
3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50
English :
Plunge into the heart of stories that have travelled through time with Contes & Légendes, an enchanting show for all audiences presented by the Conservatoire’s Dance Department, featuring 2nd and 3rd cycle students.
German :
Tauchen Sie ein in die Geschichten, die die Zeit überdauert haben, mit Contes & Légendes, einer bezaubernden Aufführung für alle Zuschauer, die von der Tanzabteilung des Konservatoriums präsentiert wird und bei der die Studierenden des 2. und 3.
Italiano :
Immergetevi nel cuore di storie che hanno viaggiato nel tempo con Contes & Légendes, un incantevole spettacolo per tutti i pubblici presentato dal Dipartimento di Danza del Conservatorio, con gli studenti del 2° e 3° ciclo.
Espanol :
Sumérjase en el corazón de historias que han viajado a través del tiempo con Contes & Légendes, un espectáculo encantador para todos los públicos presentado por el Departamento de Danza del Conservatorio, en el que participan alumnos de 2º y 3er ciclo.
