Danse au Conservatoire Contes & Légendes Amiens

Plongez au cœur des histoires qui ont traversé le temps avec Contes & Légendes, un spectacle enchanteur tout public présenté par le Département Danse du Conservatoire, qui mettra à l’honneur les étudiants de 2ème et 3ème cycle.

English :

Plunge into the heart of stories that have travelled through time with Contes & Légendes, an enchanting show for all audiences presented by the Conservatoire’s Dance Department, featuring 2nd and 3rd cycle students.

German :

Tauchen Sie ein in die Geschichten, die die Zeit überdauert haben, mit Contes & Légendes, einer bezaubernden Aufführung für alle Zuschauer, die von der Tanzabteilung des Konservatoriums präsentiert wird und bei der die Studierenden des 2. und 3.

Italiano :

Immergetevi nel cuore di storie che hanno viaggiato nel tempo con Contes & Légendes, un incantevole spettacolo per tutti i pubblici presentato dal Dipartimento di Danza del Conservatorio, con gli studenti del 2° e 3° ciclo.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de historias que han viajado a través del tiempo con Contes & Légendes, un espectáculo encantador para todos los públicos presentado por el Departamento de Danza del Conservatorio, en el que participan alumnos de 2º y 3er ciclo.

