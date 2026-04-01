Danse au Fil d’Avril Ma part d’ombre Romans Scènes Place Jules Nadi Romans-sur-Isère
Danse au Fil d’Avril Ma part d’ombre Romans Scènes Place Jules Nadi Romans-sur-Isère dimanche 12 avril 2026.
Romans-sur-Isère
Danse au Fil d’Avril Ma part d’ombre Romans Scènes
Place Jules Nadi Les Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 13 – 13 – 16 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit 16€ (Jeunes de moins de 21ans, lycéens, collégiens, étudiants, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA sur présentation d’un justificatif de moins de 6 mois, groupe de 10 personnes et plus pour un même spectacles abonnées au Train Théâtre)
Tarif abonné 16€ (Le tarif abonné s’applique pour les personnes ayant souscrit une carte d’abonnement)
Tarif abonné réduit 13€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 20:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Dans le cadre du festival Danse au Fil d’Avril , Sofiance Chalal; chorégraphe de la Compagnie Chaabane vous propose un spectacle de danse unique.
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Place Jules Nadi Les Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
As part of the Danse au Fil d’Avril festival, Sofiance Chalal, choreographer of Compagnie Chaabane, presents a unique dance show.
L’événement Danse au Fil d’Avril Ma part d’ombre Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-04-01 par Valence Romans Tourisme
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