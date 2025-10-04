Danse avec Christophe & Coralie LICATA Gymnase le Préau Vals-près-le-Puy
Danse avec Christophe & Coralie LICATA Gymnase le Préau Vals-près-le-Puy samedi 4 octobre 2025.
Danse avec Christophe & Coralie LICATA
Gymnase le Préau 10 Rue Danton Vals-près-le-Puy Haute-Loire
Tarif : 36.5 – 36.5 – 36.5 EUR
pack 2 danses 66€50
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez vivre un moment unique en compagnie de Christophe & Coralie Licata, danseurs professionnels emblématiques de l’émission à succès Danse avec les Stars.
Un rendez-vous inoubliable pour tous les passionnés de danse !
.
Gymnase le Préau 10 Rue Danton Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr
English :
Come and experience a unique moment in the company of Christophe & Coralie Licata, emblematic professional dancers from the hit TV show Danse avec les Stars.
An unforgettable event for all dance fans!
German :
Erleben Sie einen einzigartigen Moment in Begleitung von Christophe & Coralie Licata, den emblematischen Profitänzern der erfolgreichen Show « Dancing with the Stars ».
Ein unvergessliches Erlebnis für alle Tanzbegeisterten!
Italiano :
Venite a vivere un momento unico in compagnia di Christophe & Coralie Licata, ballerini professionisti dello show di successo Danse avec les Stars.
Un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di danza!
Espanol :
Venga a vivir un momento único en compañía de Christophe & Coralie Licata, bailarines profesionales del exitoso espectáculo Danse avec les Stars.
¡Una experiencia inolvidable para todos los aficionados al baile!
L’événement Danse avec Christophe & Coralie LICATA Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay