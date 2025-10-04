Danse avec Christophe & Coralie LICATA Gymnase le Préau Vals-près-le-Puy

Danse avec Christophe & Coralie LICATA Gymnase le Préau Vals-près-le-Puy samedi 4 octobre 2025.

Danse avec Christophe & Coralie LICATA

Gymnase le Préau 10 Rue Danton Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 36.5 – 36.5 – 36.5 EUR

pack 2 danses 66€50

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Venez vivre un moment unique en compagnie de Christophe & Coralie Licata, danseurs professionnels emblématiques de l’émission à succès Danse avec les Stars.

Un rendez-vous inoubliable pour tous les passionnés de danse !

Gymnase le Préau 10 Rue Danton Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41 contact-tourisme@lepuyenvelay.fr

English :

Come and experience a unique moment in the company of Christophe & Coralie Licata, emblematic professional dancers from the hit TV show Danse avec les Stars.

An unforgettable event for all dance fans!

German :

Erleben Sie einen einzigartigen Moment in Begleitung von Christophe & Coralie Licata, den emblematischen Profitänzern der erfolgreichen Show « Dancing with the Stars ».

Ein unvergessliches Erlebnis für alle Tanzbegeisterten!

Italiano :

Venite a vivere un momento unico in compagnia di Christophe & Coralie Licata, ballerini professionisti dello show di successo Danse avec les Stars.

Un’esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati di danza!

Espanol :

Venga a vivir un momento único en compañía de Christophe & Coralie Licata, bailarines profesionales del exitoso espectáculo Danse avec les Stars.

¡Una experiencia inolvidable para todos los aficionados al baile!

