DANSE avec Joana Schweizer Des oiseaux Le Manège Reims

DANSE avec Joana Schweizer Des oiseaux

Le Manège 5 Rue de Tahure Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10 21:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Tout public

En écho à plusieurs spectacles programmés cette saison, les ateliers Sur un air latino sont une invitation à faire le lien entre les danses latines et la création contemporaine. Avec une question en fil rouge : pour les artistes, comment se saisir de références connues, issues des cultures sud-américaines, pour aller vers une pièce inscrite dans le présent ?

Découvrez le passinho, un style de danse de pieds créé dans les années 2000 par des enfants des favelas de Rio de Janeiro, et déclaré patrimoine culturel immatériel par l’État de Rio. Joana Schweizer vous invite à créer des liens entre les éléments chorégraphiques de sa pièce Des Oiseaux, et cette danse urbaine d’une grande virtuosité. À vos pieds !

Tout public à partir de 6 ans. .

Le Manège 5 Rue de Tahure Reims 51100 Marne Grand Est billetterie@manege-reims.eu

English : DANSE avec Joana Schweizer Des oiseaux

