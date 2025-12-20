Danse avec la ville, diffusion Micro-Folie Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Danse avec la ville, diffusion Micro-Folie

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tout public, entrée libr

Documentaire sur la cie de danse verticale Retouramont, en résidence dans une cité en rénovation urbaine. Ils proposent aux habitants de s’affranchir des limites physiques de la ville à travers des ateliers et des représentations qui les mêlent aux danseurs professionnels.

Tout public, entrée libre, 46 min. .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Danse avec la ville, diffusion Micro-Folie

Documentary about the Retouramont vertical dance company, in residence in a housing estate undergoing urban renewal. Their workshops and performances bring residents together with professional dancers to break free from the city’s physical limits.

Open to all, free admission

