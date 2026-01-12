Danse avec les Arts Salle Jacques Prévert Bon-Encontre

Danse avec les Arts

Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée danse avec DansEnvie , Celtic Addiction et Sueño Flamenco .

Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr

English : Danse avec les Arts

Dance evening with DansEnvie , Celtic Addiction and Sueño Flamenco .

L’événement Danse avec les Arts Bon-Encontre a été mis à jour le 2026-01-11 par OT Destination Agen