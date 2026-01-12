Danse avec les Arts Salle Jacques Prévert Bon-Encontre
Danse avec les Arts Salle Jacques Prévert Bon-Encontre samedi 31 janvier 2026.
Danse avec les Arts
Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31
Soirée danse avec DansEnvie , Celtic Addiction et Sueño Flamenco .
Salle Jacques Prévert 4 Rue Pasteur Bon-Encontre 47240 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 07 77 mairie@ville-bon-encontre.fr
English : Danse avec les Arts
Dance evening with DansEnvie , Celtic Addiction and Sueño Flamenco .
