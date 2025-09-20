Danse avec les arts Louvre-Lens Lens

Danse avec les arts 20 et 21 septembre Louvre-Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Découverte corporelle des œuvres de la Galerie du temps

En 2024, les habitants du territoire ont participé à la création de cartels dansés. Avec le chorégraphe Sylvain Groud, ils ont imaginé pour chaque œuvre une « signature » : quelques gestes qui donnent vie aux objets exposés.

Découvrez autrement la Galerie du Temps en laissant exprimer votre cœur et votre corps, et dialoguez avec cet espace à l’architecture si particulière.

Pour tous

Samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10h45 et 16h45

Durée : 45 min

Adapté aux personnes en fauteuil roulant.

Rendez-vous en haut de la Galerie du temps

Louvre-Lens 99 rue Paul Bert, 62300 Lens Lens 62300 Cité n°9 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321186262 https://www.louvrelens.fr Moyen d´accès : (Route, métro, gare, etc.) Route (A1 + A 21/A211) Train : gare de Lens + navette gratuite gare> musée.

© Louvre-Lens