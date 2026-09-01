Danse avec les livres Médiathèque Saint-Georges-des-Coteaux

Informations pratiques

Saint-Georges-des-Coteaux

Danse avec les livres

Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 17:00:00

fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Spectacle de danse hip-hop « Danse avec les livres », présenté par la Compagnie Pyramid.

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Médiathèque 1 chemin du Logis Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 41 40 biblio.sgdc@orange.fr

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English :

Hip-hop dance performance « Dance with Books, » presented by the Pyramid Company.

L’événement Danse avec les livres Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge